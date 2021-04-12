Главные события недели - Sber CIB

Аналитики Sber CIB отмечают, что на этой неделе ряд компаний представят результаты работы за первый квартал 2021 года - "НЛМК", "ММК", "Северсталь", "АЛРОСА". "Московская биржа" проведет "День акционера". Также в центре внимания инвесторов будут переговоры России и Украины по поводу ситуации в Донбассе.

12 апреля:

- "НЛМК" и Группа "Черкизово" опубликуют операционные результаты за первый квартала 2021 года;

- Администрация Джо Байдена проведет переговоры с производителями микросхем и автомобилей в связи с глобальным дефицитом чипов;

- Данные по розничным продажам в еврозоне за февраль.

13 апреля:

- ФРС США проведет онлайн-заседание с представителями региональных банков;

- ОПЕК опубликует ежемесячный отчёт по рынку нефти;

- Статистика по инфляции в США за март.

14 апреля:

- Совет директоров "Фосагро" обсудит дивиденды за 2020 год;

- "ММК" опубликует производственные результаты за первый квартал;

- "Московская биржа" проведет "День акционера";

- Представители России и Украины проведут переговоры о взаимодействии на Донбассе;

- Выступят глава ФРС Джером Пауэлл и президент ЕЦБ Кристин Лагард;

- ФРС США опубликует "Бежевую книгу".

15 апреля:

- Операционные результаты "ГК ПИК" и "Детского мира" за первый квартал 2021 года;

- Данные по промышленному производству в России и США за март;

- Статистика по розничным продажам в США за март.

16 апреля:

- "Северсталь" и "АЛРОСА" представят финансовые и операционные результаты за первый квартал 2021 года;

- Данные по закладкам новых домов в США за март;

- Отчёт по инфляции в еврозоне за март;

- Данные по ВВП за первый квартал 2021 года и розничным продажам и промышленному производству за март в Китае.

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