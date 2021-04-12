Торговый диапазон по паре доллар/рубль на текущей неделе составит 76,0-78,5 руб./$1 - Банк "Русский Стандарт"

Торговый диапазон по паре доллар/рубль на текущей неделе составит 76,0-78,5 руб./$1, а по паре евро/рубль - 89,0-93,0 руб./EUR1, говорится в комментарии директора департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максима Тимошенко.

"Поддержать российский рубль может снижение градуса санкционной риторики и прояснение ситуации по российско-украинскому конфликту. Против российских активов играют опасения новых санкций США и обострение ситуации на юго-востоке Украины. Все это могло спровоцировать инвесторов минимизировать риски к минувшим выходным на локальных рынках, в том числе, и покупать иностранную валюту за рубли. При этом продаж иностранной валюты в виде выручки со стороны экспортеров пока не наблюдается. По нашим прогнозам, торговый диапазон USD/RUB в ближайшие дни будет находиться в пределах 76,0-78,5, а EUR/RUB - на уровне 89,0-93,0", - отмечает Тимошенко.

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