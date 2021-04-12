Цена нефти останется, вероятно, в диапазоне $62,8-63,8/барр. в понедельник - Sber CIB

Цена на нефть марки Brent останется, вероятно, в диапазоне $62,8-63,8 за баррель в понедельник, говорится в аналитическом материале Sber CIB.

Эксперты инвестбанка при этом отмечают: если будет нисходящий тренд, то нефтяные котировки могут опуститься до $61,2 за баррель, а если рост - то достигнуть $64,7-65,5 за баррель. Инвесторы ждут данные о продуктивности бурения в США и продолжения переговоров по ядерной программе Ирана.

Снижения геополитической напряженности за выходные не произошло, к тому же в понедельник утром валюты развивающихся рынков умеренно дешевеют, констатируют эксперты Sber CIB. В этих условиях рубль утром понедельника отступает и может достичь уровня 78 руб./$1, где, вероятно, и останется. Возможно, поддержку рублю окажут экспортеры, учитывая довольно высокую разницу между текущим рыночным курсом и курсом ЦБ, указывают в Sber CIB.

Также, по мнению экспертов инвестбанка, спрос на рублёвый госдолг в понедельник может остаться невысоким.

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