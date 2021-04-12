Возможно ослабление рубля до 78 руб./$1 в понедельник - "Алор Брокер"

Возможно ослабление курса рубля к доллару до уровня 78 руб./$1 в понедельник, полагает главный аналитик инвестиционной компании "Алор Брокер" Алексей Антонов.

"Рубль снижается по отношению к доллару на утренней сессии в понедельник и, похоже, в очередной раз нацелился на тестирование отметки 78 руб./$1. Ее пробой откроет дорогу на следующую цель - 80 руб./$1. А вот тут мы ожидаем вступление в торги Банка России с валютными интервенциями, поскольку пробой уровня 80 руб./$1 может спровоцировать мощную волну девальвации и окончательно "похоронит" и так призрачные надежды на удержание инфляции в разумных рамках", - пишет Антонов в комментарии инвесткомпании.

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