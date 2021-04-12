Поводов для ухода котировок нефти ниже $57,5-59 /барр. пока нет - BCS Express

Поводов для ухода котировок нефти марки Brent ниже уровней $57,5-59 за баррель в настоящее время нет, говорится в комментарии BCS Express.

"По совокупности факторов можно отметить, что коррекционные риски преобладают. Фьючерсы на нефть марки Brent в случае очередного спуска ниже $61 могут ускорить снижение и достичь зоны $57,5-59 за баррель. При этом причин для более глубокого снижения пока не наблюдается", - пишет эксперт инвесткомпании Игорь Галактионов.

Цены на нефть завершили прошлую неделю символическим снижением на нейтральном внешнем фоне, котировки стабилизировались в узкой консолидации в ожидании новых драйверов, отмечает он.

"После того как ОПЕК+ принял решение увеличить добычу в совокупности на 2,1 млн б/с за период с мая по июль, фокус внимания рынка оказался прикован к динамике спроса. Увеличение добычи совпадает с сезонным скачком потребления, который объясняется ростом автомобильного трафика в летний период. Однако экономические ограничения из-за COVID-19 по-прежнему сохраняются, что вносит в прогнозы по спросу долю неопределенности. Вопрос, догонит ли рост спроса рост предложения во II квартале, может быть ключевым для динамики цен на нефть", - пишет аналитик.

Еще одним фактором, несущим риски для цен, указывает Галактионов, являются переговоры по иранской ядерной сделке. В случае успеха санкции в отношении Ирана могут быть частично или полностью отменены. Тогда добыча в стране может вырасти на 1,5-1,8 млн б/с, что окажет дополнительное давление на рыночный баланс.

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