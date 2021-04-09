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09 апреля 2021 года 18:34
Акции золотодобытчиков становятся интересными для покупки - BCS Express
Акции золотодобытчиков становятся интересными для покупки, но акции Polymetal по совокупности факторов выглядят более привлекательной ставкой на восстановления цен на золото, говорится в аналитическом материале эксперта BCS Express Игоря Галактионова. Как отмечает аналитик, по ценам на золото зарождается отскок. Краткосрочным драйвером для роста котировок выступает снижение доходностей гособлигаций США, являющихся конкурирующим защитным активом. В таком контексте акции золотодобытчиков становятся интересными для покупки с надеждой на восстановление. Ценные бумаги, помимо роста цены, генерируют денежный поток, в том числе распределяемый на дивиденды. Это, на взгляд Галактионова, выгодно отличает их от прямых инвестиций в металл. Также эксперт подчеркивает, что за счет роста цен на нефть и черные металлы затраты золотодобытчиков в 2021г вырастут. Рентабельность компаний сектора может оказаться под давлением. Помимо этого, согласно прогнозам, производство "Полюса" и Polymetal в 2021г сократится на 2% и 3,8% соответственно, что также будет оказывать сдерживающее влияние на финансовые показатели компаний. "Ключевое отличие между компаниями заключается в том, что Polymetal, помимо золота, является крупным производителем серебра, продажи которого в 2020г обеспечили 13,6% в выручки. В рудных запасах компании на конец 2020г серебро составило 11%. В то время как прогнозы по золоту достаточно сдержанные, цены на серебро могут получить поддержку за счет восстановления экономической активности, поскольку доля промышленного спроса на металл составляет 55% против 10% у золота. Опережающая динамика серебра уже прослеживается по более сдержанному снижению в I кв. 2021г. Это выгодно отличает акции Polymetal", - пишет эксперт BCS Express. На его взгляд, по мультипликаторам акции Polymetal выглядят дешевле, чем бумаги "Полюса". Форвардное соотношение EV/EBITDA составляет 6х (8х у Полюса), форвардный P/E 8,4х (11,6х у Полюса). Дивидендная доходность акций Polymetal составляет 4,4% против прогноза по дивидендной доходности "Полюса" на уровне 2,7%. "Акции Polymetal по совокупности факторов выглядят более привлекательной ставкой на восстановления цен на золото. При дальнейшем восстановлении цен на золото потенциал роста бумаг на Московской бирже расположен в районе 1750-1800 руб.", - прогнозирует Галактионов. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-ЗОЛОТОДОБЫТЧИКИ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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