Акции "Юнипро" - ставка на дивиденды в ближайшие годы - Sber CIB

Покупка акций "Юнипро" является хорошей ставкой на дивиденды в ближайшие годы, считает аналитик Sber CIB Федор Корначев.

На наш взгляд, после новости о завершении работ по перезапуску третьего энергоблока Березовской ГРЭС нет рисков дальнейшей отсрочки ввода блока в эксплуатацию. Мы по-прежнему считаем акции "Юнипро" хорошей ставкой на дивиденды на ближайшие годы (до истечения ДПМ по Березовской ГРЭС в 2024 году), однако потенциал роста котировок бумаги представляется нам ограниченным", - пишет эксперт в своем комментарии.

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