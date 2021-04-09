"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Ultra Clean Holdings с целью $66 за штуку" с горизонтом инвестирования 4-8 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 16%, стоп-приказ: $49,8, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Ultra Clean Holdings - узкопрофильная компания, которая занимается производством различного оборудования для изготовления полупроводниковой продукции. Основными клиентами компании являются крупнейшие в мире производители оборудования электронной литографии, которые в свою очередь поставляют это оборудование основным производителям полупроводников, таким как TSMC, Intel и так далее. Учитывая сильный дефицит на рынке полупроводников, который по прогнозам продлится от года до двух лет, Ultra Clean Holdings будет долгое время обеспечена заказами на свою продукцию", - отмечают в "Финаме".

"С технической точки зрения, бумага движется в рамках долгосрочного растущего тренда. Открывать позицию рекомендуем от текущих уровней с целью $65. При покупке на 10% и выставлении стоп-заявки на уровне $49,8 риск на портфель составит 1,2%", - указывают эксперты инвесткомпании.

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