Бумаги "Северстали", "ФосАгро" и "Детского мира" будут интересны на следующей неделе - BCS Express

BCS Express рекомендует обратить внимание на бумаги "Северстали", "ФосАгро" и "Детского мира" на следующей неделе, говорится в аналитическом материале инвесткомпании.

Эксперт Дмитрий Пучкарёв отмечает, что на следующей неделе начнется сезон отчетности за I квартал 2021 года. Одними из первых традиционно отчитываются черные металлурги: "ММК", "НЛМК", "Северсталь". Особенностью "Северстали" в этот период станет то, что компания вместе с операционными результатами за I квартал 2021 года представит и финансовые показатели. Раньше отчет по МСФО публиковался ориентировочно спустя месяц после производственного релиза.

Результаты "Северстали" по итогам I квартала 2021 года ожидаются сильными благодаря росту цен на сталь. Самый важный момент в отчете - показатель FCF, из которого платятся дивиденды. В базовом сценарии выплаты по итогам квартала могут предложить акционерам около 4-6% дивидендной доходности, указывает аналитик BCS Express.

"С технической точки зрения, акции "Северстали" заметно перекуплены. Бумаги движутся в выраженном восходящем тренде, поддерживаемые высокими ценами на стальную продукцию, слабым рублем. Есть повышенные риски коррекции, учитывая перегретость бумаг, однако, с фундаментальной точки зрения, при сохранении позитивной конъюнктуры потенциал подъема еще не исчерпан", - указывает Пучкарёв.

Совет директоров "ФосАгро" на заседании 14 апреля рассмотрит вопрос о дивидендах за 2020 год. Точный размер дивидендов компании по итогам года не получается спрогнозировать, поэтому решение СД может оказать заметное влияние на котировки, отмечает эксперт инвесткомпании.

"К примеру, за 9 месяцев 2020 года было выплачено 123 рубля на акцию, что соответствовало 3,8% дивидендной доходности на дату отсечки - это значительно превышает исторические уровни. Учитывая, что компания заметно улучшила финансовые результаты в 2020 году на фоне ослабления рубля и стабильных цен, инвесторы сейчас закладывают, что дивиденды по итогам года порадуют акционеров", - пишет аналитик.

"С начала года акции прибавили около 40% против роста индекса Мосбиржи в районе 6%. При этом, если итоговые выплаты не дотянут до ожиданий, можно будет ожидать коррекционного отката в бумаге. Техническая картина в бумаге "бычья", однако риски коррекции велики. На дневном и недельном интервалах заметна сильная перекупленность. При появлении формального негативного драйвера бумаги могут чутко на него отреагировать, снимая перегретость", - предупреждает Пучкарёв.

"Детский мир" опубликует операционные результаты за I квартал 2021 года 15 апреля. В фокусе внимания находятся динамика LFL показателей, темпы роста выручки, показатели онлайн сегмента, а также комментарии менеджмента по состоянию рынка и прогнозы на 2020 год, отмечает эксперт BCS Express.

"С технической точки зрения, акции "Детского мира" находятся в волатильной консолидации с конца 2020 года. На торгах пятницы бумаги развернулись от верхней границы (146 рублей). При прочих равных более вероятным сценарием сейчас видится углубление коррекции в рамках текущей формации. Целями снижения в таком случае можно обозначить зону 134-138 рублей за акцию", - указывает эксперт инвесткомпании.

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