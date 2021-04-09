Рынок акций РФ останется под давлением геополитики в ближайшее время - "Велес Капитал"

Российский рынок акций останется под давлением геополитического фактора в ближайшее время, полагает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова.

"Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии в пятницу находились в минусе и стремились к минимумам текущей недели. Геополитический фактор в ближайшие дни, а то и недели, продолжит давить на российские активы, при этом дополнительный негатив может поступить в случае нисходящего движения цен на нефть. В подобных условиях делать ставки на рост широкого рынка было бы рискованно", - отмечает эксперт инвесткомпании.

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