.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Волатильность курса рубля остается высокой под давлением геополитики - Росбанк
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
09 апреля 2021 года 12:31
Волатильность курса рубля остается высокой под давлением геополитики - Росбанк
Волатильность курса рубля остается высокой под давлением геополитики, которая продолжает заметно мешать паре доллар/рубль вернуться к уровням 75-76 руб./$1, более оправданным в условиях дорогой нефти, говорится в комментарии Росбанка. "Первые новостные полосы остаются за сообщениями об эскалации ситуации на востоке Украины, однако рубль демонстрирует активность преимущественно в ответ на заявления официальных лиц, - отмечают эксперты банка. - С начала апреля большинство валют развивающихся стран укрепились против доллара США на фоне улучшения аппетита инвесторов к риску (бразильский реал +1,1%, мексиканский песо +1,8% и южноафриканский ранд +1,8%), однако рубль остался заметно позади (-1,5%). Это при условии того, что к концу торгов четверга ему удалось отыграть часть потерь (+0,6%) после предложений замглавы администрации президента Д. Козака о проведении открытых переговоров с Киевом". На взгляд аналитиков Росбанка, в моменте сложно предположить дальнейшие конструктивные шаги с обеих сторон, однако концентрация геополитической повестки остается не в пользу рубля. "Мы полагаем, это будет заметно мешать паре доллар/рубль вернуться к уровням 75-76 руб./$1 (более оправдан в условиях дорогой нефти), но и возврат к 78 руб./$1 не выглядит оправданным. Возможно, рубль возьмет паузу для подстройки к настроениям на внешних рынках (доллар отступил от максимумов, Саудовская Аравия выразила мнение о гибкости ОПЕК+) и локальным потоковым факторам (Минфин вчера начал апрельский период покупок валюты с целью 185 млрд руб. до 7 мая)", - прогнозируют эксперты. Банк России в пятницу опубликует данные по счету текущих операций в 1к'21 (консенсус: $19,6 млрд; Росбанк: $23-25 млрд), что с учетом деталей по компонентам (импорт, счет услуг), по мнению экспертов, может внести коррективы в равновесную траекторию рубля: данные слабее консенсуса могут понизить оценку аналитиков Росбанка равновесной траектории курса. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
.
Ключевые слова: РОССИЯ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ
.
09 апреля 2021 года 15:49
BCS Express рекомендует обратить внимание на бумаги "Северстали", "ФосАгро" и "Детского мира" на следующей неделе, говорится в аналитическом материале инвесткомпании. Эксперт Дмитрий Пучкарёв отмечает, что на следующей неделе начнется сезон отчетности за I квартал 2021 года. Одними из первых... читать дальше
.09 апреля 2021 года 15:22
Российский рынок акций останется под давлением геополитического фактора в ближайшее время, полагает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова. "Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии в пятницу находились в минусе и стремились к минимумам текущей недели.... читать дальше
.09 апреля 2021 года 15:02
"Финам" рекомендует к покупке евробонд "Норникеля" с погашением 11 сентября 2025г и рассматривает его как оптимальный инструмент для получения налогового вычета при доходности, вполне конкурентоспособной по сравнению с долларовыми ставками по банковским депозитам. "Среди высоконадежных и не... читать дальше
.09 апреля 2021 года 14:36
Потенциал для восстановления котировок золота выглядит ограниченным, отмечается в комментарии BCS Express. "Несмотря на красивую техническую картину и сильную динамику в начале апреля, фундаментальные драйверы довольно слабые и подвержены рискам, - указывает эксперт инвесткомпании Игорь... читать дальше
.09 апреля 2021 года 14:13
Индекс S&P 500 проведет торги в пятницу в диапазоне 4070-4110 пунктов, отмечается в комментарии "Фридом Финанс". "Технически S&P 500 по-прежнему находится в восходящем тренде. Накануне индекс широкого рынка достиг нового исторического максимума. Индикатор RSI вплотную приблизился к зоне... читать дальше
.09 апреля 2021 года 13:50
Индекс Мосбиржи завершит торги в пятницу в диапазоне 3475-3540 пунктов, говорится в комментарии "Фридом Финанс". "Индекс Мосбиржи в пятницу незначительно снижается, реагируя на продолжение консолидации цен на нефть и разнонаправленную динамику американских фондовых индексов. Количество заявок на... читать дальше
.09 апреля 2021 года 12:59
Темпы роста экономики РФ в 2021-2030 гг могут превысить 2%, говорится в комментарии аналитиков Sber CIB Антона Струченевского, Родиона Ломиворотова и Артема Виноградова. "Экономика России в 2017-2019гг ежегодно росла в среднем на 2,2%, а ее потенциальные темпы роста были даже выше, поскольку... читать дальше
.09 апреля 2021 года 12:09
Дивидендная доходность акций "Юнипро" за 2021 год может составить 11,1%, говорится в комментарии BCS Express. "Новость о завершении ремонтно-восстановительных работ на энергоблоке №3 Березовской ГРЭС может вызвать у участников рынка акций позитивный отклик. Запуск энергоблока важен для дивидендов... читать дальше
.09 апреля 2021 года 11:21
Цена на нефть марки Brent с большой долей вероятности останется в пределах $60-70 за баррель в среднесрочной перспективе, долгосрочно же возможно продолжение роста в соответствии с темпами инфляции в мире, полагает руководитель аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие" Анна... читать дальше
.09 апреля 2021 года 11:06
Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) рекомендуют покупать акции АФК "Система" с целевой ценой 45 руб. за штуку, говорится в обзоре банка. Эксперты ПСБ положительно оценили финрезультаты компании: выручка АФК "Система" в IV кв. 2020г составила 193,37 млрд рублей, увеличившись на 6,9% по отношению к... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.