Дивдоходность акций "Юнипро" за 2021г может составить 11,1% - BCS Express

Дивидендная доходность акций "Юнипро" за 2021 год может составить 11,1%, говорится в комментарии BCS Express.

"Новость о завершении ремонтно-восстановительных работ на энергоблоке №3 Березовской ГРЭС может вызвать у участников рынка акций позитивный отклик. Запуск энергоблока важен для дивидендов "Юнипро" - благодаря вводу блока в эксплуатацию компания начнет получать повышенные платежи в рамках программы ДПМ. Это должно поддержать финансовые результаты и позволить увеличить дивиденды. В базовом сценарии на горизонте 12 месяцев ожидается рост дивидендов до 0,317 руб. на акцию против 0,222 руб. в 2020 году. Дивидендная доходность - около 11,1%", - отмечают эксперты инвесткомпании.

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