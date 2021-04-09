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09 апреля 2021 года 11:44
Ослабление геополитических рисков позволит рублю укрепиться до 73-75 руб./$1 - Совкомбанк
Ослабление геополитических рисков позволит рублю укрепиться до 73-75 руб./$1, отмечается в комментарии главного аналитика Совкомбанка Михаила Васильева. "Рубль в целом ослабляется в этом году в рамках общемирового тренда на укрепление доллара к валютам развитых и развивающихся стран. Так, индекс доллара DXY вырос с начала года почти на 3%, рубль ослаб к доллару на 3,7%, индонезийская рупия потеряла 3,3%, бразильский реал - 7,5%, турецкая лира - 9%. Напомним, что рубль является типичной валютой развивающихся стран, которые сильно подвержены влиянию потоков глобального капитала", -указывает эксперт. По его мнению, причиной укрепления доллара в мире является чисто экономический фактор - это ожидания быстрого восстановления американской экономики благодаря успешной вакцинации от COVID-19 и масштабным бюджетным и монетарным стимулам. В результате стали быстро расти инфляционные ожидания в США, которые потянули за собой доходности американских гособлигаций. Следствием этого стали укрепление доллара и отток капитала с развивающихся рынков, включая российский. Васильев отмечает, что в последние две недели рубль временно демонстрирует отстающую динамику по сравнению с другими валютами развивающихся стран из-за увеличения геополитических и санкционных рисков. Санкционная неопределенность давно стала российской особенностью для инвесторов. Геополитические риски частично нивелируют сильные макроэкономические показатели России - положительный текущий счет платежного баланса, низкий госдолг, умеренный дефицит бюджета, внушительные золотовалютные резервы, последовательные монетарная и бюджетная политики. "В целом можно сказать, что стабильный курс рубля наиболее выгоден для всех экономических субъектов. Поэтому в России действует бюджетное правило, которое призвано смягчить влияние на рубль колебаний цен на нефть. Ослабление рубля экономически более выгодно для экспортеров, которые получают выручку в валюте, а большинство расходов несут в рублях. В то же время ослабление рубля негативно для импортеров и повышает инфляцию", - пишет аналитик банка. Для бюджета текущее ослабление рубля несет позитивный эффект, подчеркивает Васильев. С начала года цены на нефть Brent и Urals выросли на 21%, тогда как рубль ослаб на 3,7%. В результате цена на нефть Urals в рублях держится около 4700, что на 43% выше, чем заложенная в бюджет 3280. При текущих ценах на нефть Минфин, вероятно, сможет свести бюджет в этом году с минимальным дефицитом против заложенного дефицита 2,75 трлн руб. или 2,4% ВВП. Это позволяет Минфину профинансировать все заложенные в бюджет расходы и снизить давление на долговой рынок в плане привлечения новых займов. "В базовом сценарии мы ожидаем, что курс рубля к доллару останется в диапазоне 73-78 руб./$1 в ближайшие месяцы. Ослабление геополитических рисков позволит рублю укрепиться до 73-75 руб./$1. В то же время во втором квартале, вероятно, сохранится давление на валюты развивающихся стран из-за ускорения инфляции в США, повышения доходностей на мировом долговом рынке и укрепления доллара", - прогнозирует эксперт Совкомбанка. По его мнению, с фундаментальной точки зрения динамика курса валюты к доллару в долгосрочном периоде определяется разницей между инфляцией в стране и инфляцией в США. В развивающихся странах инфляция выше, чем в США, поэтому в долгосрочном периоде валюты развивающихся рынков имеют тенденцию к ослаблению. При этом в краткосрочном и среднесрочном периодах эксперт банка допускает значительные периоды как ослабления, так и укрепления развивающихся валют. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ
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