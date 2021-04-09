ПСБ рекомендует покупать акции АФК "Система" с целью 45 руб

Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) рекомендуют покупать акции АФК "Система" с целевой ценой 45 руб. за штуку, говорится в обзоре банка.

Эксперты ПСБ положительно оценили финрезультаты компании: выручка АФК "Система" в IV кв. 2020г составила 193,37 млрд рублей, увеличившись на 6,9% по отношению к аналогичному периоду 2019г. Скорректированная OIBDA Системы в отчетном периоде выросла на 6,1% - до 56,18 млрд рублей. Рентабельность по скорректированной OIBDA снизилась на 0,2 п.п. год к году - до 29,1%.

"Результаты АФК оказались лучше ожиданий рынка. Мы позитивно оцениваем итоги работы, подчеркивая, что они во многом были обусловлены сильными показателями как ключевых публичных активов "Системы", так и непубличных - Медси, Сережи и Степи. Сегежа планирует IPO на следующей неделе на Мосбирже и рассчитывает привлечь порядка 500 млн долл. Для АФК выход Сережи на публичный рынок - один из драйверов дальнейшего роста стоимости. Мы рекомендуем "покупать" акции АФК "Система" с целевым уровнем 45 руб./акцию", - отмечают аналитики ПСБ.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.