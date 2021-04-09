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09 апреля 2021 года 10:48
Акции банка "Санкт-Петербург" интересны для долгосрочных инвестиций - BCS Express
Покупка акций банка "Санкт-Петербург" может быть интересна инвесторам для долгосрочных инвестиций, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин. "Акции банка "Санкт-Петербург" могут быть интересны долгосрочным инвесторам, ведь по мере ожидаемого роста прибыли (на 70% к 2023 году в рамках стратегии) будет уменьшаться акционерный капитал, на который распределяют дивиденды. Кроме того, банк направляет на выплаты акционерам всего 20% прибыли. То есть в перспективе есть потенциал для существенного роста дивидендов, если банк решит увеличить payout ratio (долю чистой прибыли, которая направляется на дивиденды акционерам)", - отмечает Карпунин в комментарии инвесткомпании. Аналитик напоминает, что в четверг были объявлены дивиденды в размере 4,56 руб. на акцию или 20% от чистой прибыли за 2020 год. Это доходность в 7,5% по текущим котировкам. Также банк "Санкт-Петербург" объявил buyback (объем выкупа - 26 млн бумаг или 5,46% от общего числа обыкновенных акций), но в традиционном для себя формате: акции будут выкупаться не с открытого рынка на бирже, а по заранее установленной цене со сбором заявок (с 17 мая по 21 июня). Цена выкупа - 58 руб. Это ниже текущей рыночной цены (60,4 руб.). При этом Карпунин обращает внимание, что дивидендный гэп будет до окончания срока приема заявок, так что без дивидендов бумаги сейчас торгуются даже с дисконтом 3,8%. Фактор buyback окажет поддержку бумагам банка до второй половины июня, полагает аналитик BCS Express. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-САНКТ/ПЕТЕРБУРГ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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