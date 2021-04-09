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09 апреля 2021 года 10:32
Пока нет поводов для закрепления цены нефти выше диапазона $60-63/барр. - ПСБ
Пока нет поводов для закрепления цены нефти выше диапазона $60-63 за баррель Brent, говорится в комментарии эксперта Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерины Крыловой. На взгляд эксперта, на рынке нефти сохраняется маловыразительная динамика в отсутствие значимых новостей. Ближайший фьючерс на Brent удерживается около $63/барр. Опасения ухудшения баланса на рынке нефти на фоне решения ОПЕК+ нарастить добычу с мая и более слабого, чем ожидалось, спроса давят на сырье. "Пробуксовка с темпами вакцинации населения и повторные локдауны в некоторых странах не добавляют оптимизма. По ощущениям, автомобильный сезон в этом году также будет слабым и не дотянет до докризисных уровней. Есть риски скатывания в профицит предложения во 2-ой половине года. Сегодня в фокусе статистика по числу буровых установок в США. Если данные покажут рост, это будет дополнительным фактором, указывающим на готовность производителей наращивать добычу. Мы не видим пока поводов для Brent закрепляться выше диапазона $60-63/барр.", - отмечает Крылова. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: МИР-НЕФТЬ-ПРОГНОЗ
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