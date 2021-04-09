Возможно ослабление рубля до 77,5 руб./$1 в пятницу - Sber CIB

Возможно ослабление курса рубля к доллару до уровня 77,5 руб./$1 на торгах в пятницу, говорится в аналитическом материале Sber CIB.

Рост доходности американских гособлигаций способствует укреплению доллара утром пятницы - он снова стоит больше 77 руб./$1. Эксперты Sber CIB полагают, что эта тенденция сохранится в течение дня, и рубль перед выходными может ослабнуть до 77,5 руб./$1, чему будет также способствовать геополитическая напряженность.

Доходность долгосрочных российских рублевых облигаций выросла на 1-2 б.п., а среднесрочных - на 3-4 б.п. Произошло это несмотря на смягчение политической риторики, небольшое укрепление рубля и снижение доходности госдолга США. Аналитики Sber CIB указывают, что из-за сохранения геополитической неопределенности в пятницу доходность ОФЗ вряд ли будет снижаться.

Цена нефти марки Brent будет держаться в пятницу на уровне $62,8-63,8 за баррель, считают в инвестбанке. При этом падение нефтяных цен до $61,2 за баррель выглядит более вероятным, чем их рост выше $63,8. На ситуацию будут влиять переговоры по ядерной сделке с Ираном в Вене, индекс цен производителей в США за март, недельный отчет Baker Hughes о числе действующих буровых вышек на нефть в США и новости о распространении COVID-19 в мире, отмечают в Sber CIB.

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