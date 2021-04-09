Ключевые события пятницы в РФ и мире - Sber CIB

Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут результаты "АЛРОСА", макростатистика в России и США:

- "АЛРОСА" представит результаты продаж за март;

- В России выйдут данные по счету текущих операций и торговому балансу (в 16:00 МСК);

- В США ожидаются статистика по обороту оптовой торговли, индекс цен производителей, а также данные по числу буровых установок.

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