Возможно небольшое укрепление рубля на торгах в пятницу - ПСБ

Возможно небольшое укрепление курса рубля к доллару в течение торговой сессии в пятницу, полагает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Богдан Зварич.

"Продажи в рубле преобладают на утренней сессии, чему способствует ослабление валют развивающихся стран. В результате пара доллар/рубль вновь вернулась в район 77 руб./$1. При этом в ходе сессии на фоне ослабления геополитической напряженности и с учетом цен на нефть национальная валюта может попытаться продолжить восстановление. Это приведет к дальнейшей коррекции доллара и его отступлению в середину диапазона 75-77,5 руб./$1", - отмечает Зварич в комментарии ПСБ.

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