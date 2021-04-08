Рубль, скорее всего, останется под давлением в ближайшее время - "НФК-Сбережения"

Рубль, скорее всего, останется под давлением в ближайшее время, сообщается в комментарии "НФК-Сбережения".

"Рост волатильности на финансовых рынках в ближайшее время продолжится, а российский рубль, скорее всего, останется под давлением. Однако ближе к концу апреля выступление президента РФ Владимира Путина способно оказать существенную поддержку национальной валюте, которая усилится 23 апреля в результате ожиданий очередного повышения ключевой ставки ЦБ РФ", - отмечает директор по развитию и стратегическому планированию Алексей Кузьмин.

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