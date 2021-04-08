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08 апреля 2021 года 16:15
Возможно снижение доходности средне- и долгосрочных ОФЗ в III-IV кв. 2021г - "ВТБ Мои Инвестиции"
Стабилизация глобальных процентных ставок, снижение геополитических рисков и вероятное сокращение программы внутренних заимствований Минфина в 2021 году могут стать поводом для снижения доходности среднесрочных и долгосрочных ОФЗ в третьем-четвертом кварталах 2021 года, говорится в аналитическом обзоре "ВТБ Мои Инвестиции". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-ОФЗ-ОБЛИГАЦИИ-АНАЛИТИКА
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