Индекс S&P 500 проведет торги в четверг, скорее всего, в диапазоне 4070-4110п - "Фридом Финанс"

Индекс S&P 500 проведет предстоящую торговую сессию в четверг, скорее всего, в диапазоне 4070-4110 пунктов, говорится в комментарии "Фридом Финанс".

"Технически S&P 500 по-прежнему находится в восходящем тренде. Накануне индекс широкого рынка продолжил консолидироваться в узком диапазоне. Отсутствие более выраженной коррекции является позитивным фактором. Индикатор MACD указывает на сохранение преимущества "быков", в то время как индикатор RSI приближается к зоне перекупленности. Мы полагаем, что небольшое пространство для роста еще имеется, но индекс S&P 500 встретит серьезное сопротивление на уровне 4110 пунктов, в области которого пролегает линия восходящего тренда", - пишет старший аналитик инвесткомпании Анна Пильгунова.

Эксперт также отмечает, что внимание инвесторов в США приковано к перспективам открытия экономик, деталям инфраструктурного плана и налоговой реформы.

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