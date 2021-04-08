Альфа-банк не исключает повышения ставки ЦБ РФ на 50 б. п. уже в апреле

Растет вероятность более агрессивных действий ЦБ на заседании 23 апреля, и теперь не исключается повышение регулятором ставки на 50 б. п. уже этом месяце, говорится в комментарии главного экономиста Альфа-банка Натальи Орловой.

"Росстат представил данные по инфляции за март, которые оказались хуже наших ожиданий, - отмечает эксперт. - Во-первых, при месячной инфляции на уровне 0,7% м/м, рост цен достиг 5,8% г/г в годовом сопоставлении, превысив 5,7% г/г в феврале. Во-вторых, структура инфляции, на наш взгляд, негативна: непродовольственная инфляция продолжала ускоряться и достигла 5,9% г/г в марте против 5,7% г/г в феврале в годовом выражении, а в помесячном выражении на уровне 0,7% м/м превзошла наши ожидания. Инфляция в продовольственном сегменте составила 7,6% г/г, что немного ниже пикового уровня 7,7% г/г в предыдущие месяцы, однако по-прежнему превышает наши ожидания".

Негативным сюрпризом для аналитиков банка стало и ускорение инфляции в сфере услуг до 3,2% г/г в марте, тогда как ожидалось, что она будет находиться ниже этого уровня. "В целом мы опасаемся, что продолжающееся ускорение инфляции в непродовольственном сегменте усиливает аргументы в пользу монетарного ужесточения; в сочетании с недавним резким ослаблением курса рубля это повышает вероятность более агрессивных действий ЦБ на заседании 23 апреля, и теперь мы не исключаем, что регулятор может повысить ставку на 50 б. п. уже этом месяце", - указывает Орлова.

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