Потребительские компании РФ являются привлекательными дивидендными историями - "ВТБ Мои Инвестиции"

Российские потребительские компании являются привлекательными дивидендными историями, говорится в аналитическом материале "ВТБ Мои Инвестиции".

Эксперты полагают, что после успешного года для продуктовых ритейлеров восстановление экономики и ускоренный переход в онлайн поддержат непродовольственный ритейл. Также они отмечают, что российские потребительские компании являются привлекательными дивидендными историями.

"Непродовольственному сегменту окажет поддержку рост онлайн и восстановление офлайн-трафика. Доля онлайн-продаж "Детского мир" достигла 30% (в 4К20) и 60% "М.Видео-Эльдорадо", при этом обе компании ставят перед собой амбициозные цели (45% и 85% соответственно). Оба ритейлера придерживаются сбалансированной стратегии, нацеленной на развитие онлайн и расширение базы офлайн-магазинов, в сочетании с дивидендной политикой. Широкая база магазинов выполняет функцию фулфилмент-центров, обеспечивая быструю доставку, что является конкурентным преимуществом по сравнению с маркетплейсами", - пишут аналитики "ВТБ Мои Инвестиции".

Также они указывают, что большинство компаний имеют дивидендную политику, предполагающую устойчивую и привлекательную доходность. "Магнит" и "М.Видео-Эльдорадо" должны объявить о второй промежуточной выплате дивидендов за 2020П, и аналитики ожидают, что дивидендная доходность составит 4,5% и 5,4% соответственно. Среди продуктовых ритейлеров они предпочитают "Магнит" ввиду высокой дивидендной доходности и дальнейшей реализации потенциала роста.

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