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Главная / Аналитикам / Аналитика / BCS Express рекомендует обратить внимание на "префы" Сургутнефтегаза, "Россети-Ленэнерго", ТГК-1 и ОГК-2
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08 апреля 2021 года 12:45
BCS Express рекомендует обратить внимание на "префы" Сургутнефтегаза, "Россети-Ленэнерго", ТГК-1 и ОГК-2
BCS Express рекомендует обратить внимание на "префы" Сургутнефтегаза, "Россети-Ленэнерго", ТГК-1 и ОГК-2 в преддверии дивидендного сезона, отмечается в аналитическом материале эксперта инвесткомпании Дмитрия Пучкарева. Ожидаемая дивидендная доходность по привилегированным акциям "Сургутнефтегаза" - одна из самых высоких для российского рынка, указывает аналитик. Компания получила крупную прибыль в 2020г благодаря ослаблению рубля и позитивной переоценке валютных депозитов. Дивиденды по "префам" акциям прописаны в уставе, а значит, вероятность снижения или невыплаты дивидендов низкая. Согласно уставу, на дивиденды по привилегированным акциям направляется 10% от чистой прибыли по РСБУ, разделенной на количество акций, составляющих 25% от уставного капитала, то есть - 7,09%. Исходя из этого дивиденды на преф по итогам 2020 г. могут составить 6,72 руб. на бумагу. "Дивидендная доходность по текущим уровням - 15,8%, - напоминает Пучкарев. - Ожидаемая высокая дивдоходность, возможность выплаты крупных дивидендов по итогам 2021г, а также "защитный" профиль компании от роста геополитических рисков и слабости рубля позволяют ожидать позитивной динамики бумаг на горизонте ближайших месяцев. Дата дивидендной отсечки в 2021г пока не обозначена, как и рекомендация совета директоров по дивидендам". По привилегированным акциям "Россети Ленэнерго" дивиденды прописаны в уставе и составляют 10% от чистой прибыли по РСБУ. Несмотря на негативное влияние пандемии, по итогам 2020г компания получила 14,1 млрд руб. чистой прибыли, что на 11,3% выше чем в 2019г, отмечает эксперт BCS Express. Исходя из этого, дивиденды на префы могут составить 15,2 руб. на бумагу - дивидендная доходность 9,7%. "Префы" "Россети Ленэнерго" - сравнительно консервативные акции с высокими дивидендами, - пишет Пучкарев. - Потенциал роста в ближайшие месяцы есть, однако он не такой значительный - бумаги интересны как ставка на крупные выплаты. Рекомендации совета директоров по распределению прибыли пока не было, в 2020 г. она появилась в начале мая. Дата отсечки, исходя из практики прошлых лет, ожидается в начале июня". Финансовые результаты "ТГК-1" и "ОГК-2" в 2020г оказались лучше прошлогодних из-за отсутствия разовых списаний, подчеркивает эксперт инвесткомпании. Благодаря этому компании увеличили чистую прибыль по итогам года на 3% и 10% соответственно. Согласно дивидендной политике, обе компании распределяют на дивиденды 50% от чистой прибыли по МСФО - это соответствует 0,0011 руб. на акцию для "ТГК-1" и 0,06 руб. для "ОГК-2". Дивидендная доходность по текущим котировкам - 9,3% и 7,7% соответственно. "Итоговый размер выплат может отличаться от прогнозного, - отмечает Пучкарев. - Ранее глава Газпром энергохолдинга (контролирует ТГК-1) Денис Федоров отмечал, что у некоторых дочек холдинга коэффициент дивидендных выплат может достигнуть 75%. То есть существует позитивный риск, что дивиденды могут быть выше, вероятность сокращения выплат до менее чем 50% от чистой прибыли невысока. Благодаря ожиданиям высокой доходности акции ТГК-1 и ОГК-2 могут подрасти в цене на горизонте нескольких месяцев. Долгосрочные перспективы по обоим компаниям, скорее, нейтральные" . Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ДИВИДЕНДЫ-АНАЛИТИКА
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