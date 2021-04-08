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08 апреля 2021 года 12:07
Альфа-банк отдает предпочтение "префам" Сбербанка на текущих ценовых уровнях
Привилегированные акции Сбербанка выглядят привлекательнее "обычки" на текущих ценовых уровнях, полагают аналитики Альфа-банка. "Мы считаем, что фундаментальные факторы продолжают оказывать поддержку Сбербанку - восстановление экономики способствует нормализации стоимости риска, а ожидаемое повышение процентных ставок поддержит чистую процентную маржу. Тем не менее, краткосрочную динамику акций, вероятно, будут определять геополитические факторы. Между тем решение сохранить дивиденд на акцию по итогам 2020 года на прежнем уровне год к году (при доходности 6,6% / 7,1% по обыкновенным и привилегированным акциям соответственно) в сочетании с ожидаемой доходностью на уровне 7,5-8% на 2021 год, по нашей оценке, защищают акции банка от существенного понижения. Сейчас акции торгуются по мультипликатору P/TBV на 2021 год равному 1,14x, что примерно соответствует историческим средним уровням. Мы все еще отдаем предпочтение привилегированным акциям Сбербанка на текущих ценовых уровнях, учитывая их более высокую дивидендную доходность и большую устойчивость к распродажам, вызванным внешними факторами", - пишут эксперты. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-СБЕРБАНК-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИИ
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