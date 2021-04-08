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08 апреля 2021 года 11:40
Финрезультаты Сбербанка за март 2021г позитивны для его акций - "Атон"
Финрезультаты Сбербанка за март 2021г по РСБУ благоприятны для динамики его акций, отмечается в комментарии инвестиционной компании "Атон". "Банк представил хорошие результаты за месяц по сравнению с прошлогодними показателями, на которые негативно повлиял резкий рост отчислений в резервы на фоне распространения эпидемии COVID-19 по России. Нынешние же результаты близки к нормальным уровням. Заметное увеличение операционных расходов, на наш взгляд, отражает развитие экосистемы Сбербанка - процесс, который и в дальнейшем потребует значительных вложений. Представленные результаты благоприятны для динамики стоимости бумаги", - пишут аналитики "Атона". Чистая прибыль банка за март 2021 составила 103,3 млрд руб. (+66,3% г/г). Чистый процентный доход увеличился на 12,5% г/г до 130 млрд руб. при доходности активов на уровне 4,6% (+40 бп). Операционные расходы повысились на 19,7%. Объем отчислений в резервы в марте составил 16,7 млрд руб. (при стоимости риска 0,8%) против 109 млрд руб. годом ранее. Совокупные активы с начала года выросли на 3,9%, достигнув 34,4 трлн руб. За 1К21 банк увеличил чистую прибыль на 30% г/г до 282 млрд руб., чистый процентный доход увеличился на 13,4%, комиссионный доход - на 5,7%, указывается в комментарии инвесткомпании. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-СБЕРБАНК-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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