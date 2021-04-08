Идея дня: при текущих рисках акции JBS наиболее привлекательны среди мировых мясопереработчиков - "ВТБ Мои Инвестиции"

Акции бразильской компании JBS наиболее привлекательны среди мировых мясопереработчиков при растущих ценах на сырье, приводящих к росту стоимости конечной продукции, говорится в комментарии "ВТБ Мои Инвестиции".

"Растущие цены на сырье приводят к удорожанию конечных продуктов. Более высокая стоимость энергоносителей повышает расходы по производству азотных удобрений. Это вносит вклад в рост цен на зерновые, что, в свою очередь, увеличивает стоимость продукции животноводства. Гонконгская WH Group (0288 HK), бразильская JBS и Tyson Foods являются крупнейшими мировыми мясопереработчиками. Смогут ли они переложить на потребителей рост своих затрат? Принимая во внимание этот риск, а также резкий рост цены акций, мы исключили Tyson Foods из нашего топ-10 акций США. Для квалифицированных инвесторов JBS может быть более привлекательной альтернативой, учитывая его вертикальную интеграцию в животноводство", - отмечают эксперты "ВТБ Мои Инвестиции".

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