Рубль проведет торги в четверг вблизи уровня 77 руб./$1 - Sber CIB

Рубль, скорее всего, проведет торговую сессию в четверг вблизи уровня 77 руб./$1, говорится в аналитическом материале Sber CIB.

"Даже если американская валюта глобально ослабнет, в четверг рубль будет торговаться около 77 руб./$1, так как геополитическая обстановка остается напряженной. В центре внимания будет выступление главы ФРС США на мероприятии МВФ", - пишут эксперты инвестбанка.

Цена на нефть марки Brent может упасть в четверг к $61,2 за баррель на фоне новостей об ухудшении эпидемиологической ситуации в Индии, Канаде и Японии. По мнению экспертов Sber CIB, в случае движения вверх потенциал роста ограничен отметкой $63,8 за баррель.

Доходность рублёвых гособлигаций в среду выросла по итогам дня на 5-10 базисных пунктов, констатируют в инвестбанке. В четверг инвесторы продолжат следить за развитием ситуации с геополитическими рисками. Дополнительный негативный фактор для рынка ОФЗ - данные об устойчиво высоких темпах инфляции, отмечают в Sber CIB.

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