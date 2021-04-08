Рубль в четверг будет торговаться в диапазоне 77,0-78,5 руб./$1 - "Универ Капитал"

Рубль в четверг будет торговаться в диапазоне 77,0-78,5 руб./$1 и на уровне 91,0-92,5 руб./EUR1, говорится в комментарии исполнительного директора департамента рынка капиталов "Универ Капитала" Артема Тузова.

"Российская валюта начала торговую сессию со значительного ослабления позиций к доллару и евро на росте геополитической напряженности между США и РФ из-за ситуации на Украине, однако к вечеру валюта перешла к укреплению на фоне отсутствия новых заявлений сторон. Центральный Банк России намерен на ближайшем заседании 23 апреля рассмотреть варианты повышения ключевой ставки на 0,25-0,5%, но при этом остается шанс, что ставка будет оставлена на текущем уровне 4,5%", - отмечает Тузов.

Нефтяные котировки, несмотря на информацию о сокращении запасов сырья в США на 3,52 млн баррелей по итогам прошлой недели, снижаются: перспективы сокращения спроса на энергоносители из-за третьей волны пандемии в мире в настоящее время вышли на первый план, указывает эксперт.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 1,66% и составила $61,7за баррель. Цена майских контрактов на нефть марки WTI сократилась на 1,89% и составила $58,21 за баррель.

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