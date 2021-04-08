Ключевые события четверга в РФ и мире - Sber CIB

Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут корпоративные события и новости от центробанков:

- АФК "Система" представит в четверг отчетность за 2020 год;

- Ожидаются телефонные конференции Mail.ru Group и AliExpress Russia;

- Второй день форума Московской биржи;

- В России выйду данные по золотовалютным резервам;

- Глава ФРС США Джером Пауэлл выступит на круглом столе в рамках мероприятий МВФ и Всемирного банка;

- Рынок ждет протокола последнего заседания ЕЦБ.

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