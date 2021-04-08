Старт торгов индекса Мосбиржи пройдет в четверг, скорее всего, в диапазоне 3490-3510п - "Алго Капитал"

Старт торгов по индексу Мосбиржи пройдет в четверг, скорее всего, в диапазоне 3490-3510 пунктов, говорится в комментарии инвестиционной компании "Алго Капитал".

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным изменением в пределах 0,1-0,3%, в диапазоне 3490-3510 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него вновь выступят уровни 3480, 3460 пунктов. Значимыми сопротивлениями останутся отметки 3520, 3540 пунктов. После открытия со сдержанным отклонением индекс Мосбиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации. Смешанный внешний фон пока не способствует его направленному движению", - прогнозирует старший риск-менеджер инвесткомпании Виталий Манжос.

Участники российских торгов во второй половине дня будут привычно ориентироваться на динамику нефтяных котировок и на характер открытия рынка акций за океаном, отмечает эксперт. Косвенное влияние на индекс Мосбиржи, по его мнению, способна оказать публикация еженедельных данных по количеству первичных заявок на пособия по безработице в США (15:30 МСК).

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