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07 апреля 2021 года 18:30
BCS Express открыл торговую идею: покупать акции 2U с целью $46
BCS Express 7 апреля 2021 года открыл торговую идею "покупать акции 2U Inc. с целью $46 за штуку". Цена входа: $40, потенциальная доходность: 15%; горизонт инвестирования: 5 месяцев, говорится в комментарии инвесткомпании. Среди факторов в пользу покупки бумаг 2U Inc. аналитики BCS Express отмечают следующие: - Пандемия дала толчок отрасли. 2U работает в сфере онлайн-образования не первый год, и еще до пандемии заняла уверенные позиции в отрасли. На конец 2020г у 2U было более 75 партнеров университетов по всему миру. - Темпы роста выручки остаются высокими от года к году. В то же время ожидания на 2021г предполагают замедление. Заниженные ожидания будет проще преодолеть по факту выхода квартальных отчетов в апреле и июле. У бизнеса низкая долговая нагрузка, отрицательный чистый долг. - Консенсус-прогноз. Аналитики позитивно смотрят на акции 2U, консенсус-прогноз находится на уровне $58,6, по данным Reuters, апсайд - 45%. Большинство рекомендаций - "Покупать". - Техническая картина. Цена показала внушительную коррекцию от достигнутых рекордных уровней и может продолжить восстановление, стартовавшее в марте. Она вновь закрепилась выше 200-дневной скользящей средней. Указывают эксперты инвесткомпании и на возможные риски покупки бумаг: - Общерыночная коррекция вследствие ускорения роста ставок. - Усиление конкуренции: сфера онлайн-образования насыщена игроками, и в той или иной степени конкурентами являются и сервисы мировых IT-гигантов. - Реализация слабых прогнозов по замедлению темпов роста выручки. 2U (TWOU) работает в сфере образования в США, Гонконге, Великобритании и Южной Африке. Компания создает и поддерживает онлайн-программы через операционную систему 2U. Стремится стать лидером на цифровом рынке высшего образования. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: CША-2U-АКЦИИ-ИНВЕСТИДЕЯ
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