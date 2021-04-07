BCS Express открыл торговую идею: покупать акции 2U с целью $46

BCS Express 7 апреля 2021 года открыл торговую идею "покупать акции 2U Inc. с целью $46 за штуку". Цена входа: $40, потенциальная доходность: 15%; горизонт инвестирования: 5 месяцев, говорится в комментарии инвесткомпании.

Среди факторов в пользу покупки бумаг 2U Inc. аналитики BCS Express отмечают следующие:

- Пандемия дала толчок отрасли. 2U работает в сфере онлайн-образования не первый год, и еще до пандемии заняла уверенные позиции в отрасли. На конец 2020г у 2U было более 75 партнеров университетов по всему миру.

- Темпы роста выручки остаются высокими от года к году. В то же время ожидания на 2021г предполагают замедление. Заниженные ожидания будет проще преодолеть по факту выхода квартальных отчетов в апреле и июле. У бизнеса низкая долговая нагрузка, отрицательный чистый долг.

- Консенсус-прогноз. Аналитики позитивно смотрят на акции 2U, консенсус-прогноз находится на уровне $58,6, по данным Reuters, апсайд - 45%. Большинство рекомендаций - "Покупать".

- Техническая картина. Цена показала внушительную коррекцию от достигнутых рекордных уровней и может продолжить восстановление, стартовавшее в марте. Она вновь закрепилась выше 200-дневной скользящей средней.

Указывают эксперты инвесткомпании и на возможные риски покупки бумаг:

- Общерыночная коррекция вследствие ускорения роста ставок.

- Усиление конкуренции: сфера онлайн-образования насыщена игроками, и в той или иной степени конкурентами являются и сервисы мировых IT-гигантов.

- Реализация слабых прогнозов по замедлению темпов роста выручки.

2U (TWOU) работает в сфере образования в США, Гонконге, Великобритании и Южной Африке. Компания создает и поддерживает онлайн-программы через операционную систему 2U. Стремится стать лидером на цифровом рынке высшего образования.

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