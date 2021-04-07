Факторов для роста цены на уголь в среднесрочной перспективе нет - Банк "Открытие"

Факторов для роста цены на уголь в среднесрочной перспективе нет, считает руководитель аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие" Анна Морина.

"Правительство РФ понизило прогноз по добыче угля в России в 2021-2024 годах. Основной причиной является изменение мирового энергобаланса и постепенное сокращение доли угольной генерации в пользу зеленой энергетики. Европейские страны (важный покупатель российского угля) первыми поставили себе цель на максимально быстрое снижение потребления угля, чтобы сократить выбросы углекислого газа в атмосферу", - пишет Морина в комментарии.

Перспективы роста цен на уголь, по ее мнению, связаны только с возможными локальными перебоями в производстве и временном дисбалансе спроса и предложения. Среднесрочно поддерживающих цену факторов у угля нет, хотя он еще достаточно долго будет оставаться важным элементом мирового энергобаланса, отмечает эксперт банка.

Также Морина обращает внимание, что сильное влияние на цены продолжат оказывать соотношение использования угля и газа в энергетике, погодные факторы.

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