Возможен рост котировок бумаг Полюса до 22000 рублей на горизонте года - Газпромбанк

Возможен рост котировок бумаг ПАО "Полюс" до уровня 22000 рублей на горизонте года, что предполагает потенциал роста 53,8% от текущего уровня, говорится в аналитическом материале эксперта Газпромбанка Владимира Кравчука.

"В августе 2020 года цена акций "Полюса" установила исторический максимум на уровне 18773 руб., а затем пошла вниз. В марте 2021 года был сформирован локальный минимум на отметке 13400 руб., и цена начала медленно восстанавливаться. В настоящее время стоимость составляет 14300 руб. Стал актуальным вопрос: прошла ли цена "дно" в марте текущего года и пойдет выше или текущий рост - это только краткосрочный отскок?" - отмечает аналитик.

Проведенный анализ временных рядов цен бумаг "Полюса" позволил сделать следующие выводы, указывает Кравчук:

- Господствующий долгосрочный ценовой тренд в настоящее время является нейтральным.

- Медленный опережающий индикатор STLM прошел локальный минимум несколько недель назад и сейчас быстро растет, что можно рассматривать как техническую предпосылку для сдвига нейтрального тренда в сторону повышения.

- Циклический индикатор RBCI в настоящее время формирует "впадину" на положительной территории, что позитивно.

- Волатильность (пульсирующая амплитуда) циклов находится на низком уровне и продолжает сужаться, что косвенно указывает на приближающийся всплеск волатильности, который увеличивает потенциал роста цены за счет цикла.

"Таким образом, есть основания полагать, что "дно" было пройдено в марте, ценовой тренд продолжит сдвигаться вверх и скоро станет восходящим, а цена бумаги устремится вверх. Мы устанавливаем нашу техническую цель на уровне 22000 руб., что предполагает технический потенциал роста в 53,8% от текущего ценового уровня в 14300 руб. Полагаем, что в рамках оптимистичного сценария она будет достигнута на горизонте одного года. Небольшая техническая коррекция в сторону понижения вероятна от уровня сопротивления 15330 руб." - заключает аналитик Газпромбанка.

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