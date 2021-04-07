Приобретение телеканала Chilevision позитивно для котировок акций ViacomCBS - BCS Express

Приобретение телеканала Chilevision позитивно для котировок акций компании ViacomCBS Inc., считают эксперты BCS Express.

"По нашим оценкам, новость о приобретении компанией ViacomCBS телеканала Chilevision у компании WarnerMedia (подразделение AT&T) позитивна для котировок акций ViacomCBS даже несмотря на отсутствие подробностей по сделке. Покупка Chilevision добавит в медиа библиотеку ViacomCBS дополнительный контент для испаноговорящего населения, что очень своевременно, особенно с учетом запуска стримингового сервиса Paramount+ в марте и развития спонсируемого-рекламой сервиса Pluto TV", - отмечают аналитики инвесткомпании.

Телеканал Chilevision является третьим в Чили по рейтингам, уступая только телеканалам TVN и Mega. Большую часть контента телеканала составляют новости, шоу со звездами и латиноамериканские мыльные оперы.

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