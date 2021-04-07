Вероятность повышения ставки ЦБ РФ на 50 б.п. в апреле велика - Райффайзенбанк

Вероятность повышения ключевой ставки ЦБ РФ на 50 б.п. на предстоящем 23 апреля 2021 года заседании велика, считают аналитики Райффайзенбанка.

"Хотя динамика инфляции за март и оказалась больше недельных оценок (5,6-5,7% г./г.), для ЦБ, как мы полагаем, такая динамика не является сюрпризом и не меняет его планов по степени ужесточения политики. По нашим оценкам, до середины года ЦБ должен повысить ключевую ставку на 50 б.п., до 5% - как в ответ на санкционные риски, так и в ответ на сохранение высоких темпов инфляции. При этом мы полагаем, что вероятность повышения ставки на 50 б.п. уже на предстоящем в апреле заседании велика - недавно глава департамента денежно-кредитной политики ЦБ РФ К. Тремасов допустил такой вариант в числе возможных. Напомним, что в апреле регулятор также планирует опубликовать свою ожидаемую траекторию по ставке, которая может внести дополнительную ясность относительно степени ужесточения политики в этом году. Пока мы полагаем, что в 2021 году при прочих равных повышения ключевой ставки до 5% будет достаточно", - пишут эксперты в обзоре банка.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.