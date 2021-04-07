Цены на металлы во II полугодии 2021г могут потерять до 20% относительно текущих значений - ПСБ

Цены на металлы во II полугодии 2021г могут потерять до 20% относительно текущих значений, говорится в комментарии аналитика Промсвязьбанка (ПСБ) Евгения Рябушкина.

Эксперт не исключает в краткосрочной перспективе дальнейшего повышения цен на промышленные металлы с учетом наблюдаемого расширения спроса, однако считает, что текущие цены демонстрируют признаки перегрева. Во второй половине 2021г по мере затоваривания рынков и охлаждения экономической активности в Китае цены на металлы могут потерять до 20% относительно сегодняшних значений, вернувшись на докризисный уровень, полагает Рябушкин.

"Индекс деловой активности в производственном секторе Китая, рассчитываемый Caixin (считаем его более релевантным, чем официальный индекс, так как он охватывает не только крупные компании, но и МСП), в марте продолжил снижение, опустившись до уровня 50,6 по сравнению с 50,9 в феврале - это самое низкое значение за последние 10 месяцев. Нахождение PMI выше 50 указывает на сохранение производственной активности в секторе, однако ухудшение динамики показателя свидетельствует об ослаблении тенденции восстановления китайской обрабатывающей промышленности", - отмечает аналитик ПСБ.

На его взгляд, отдельные компоненты индекса сигнализируют о повышении инфляционного давления в стране, напряженной ситуации на рынке труда, а также снижении запасов закупленных товаров. В то же время новые заказы и объем производства в промышленном секторе демонстрируют умеренный рост.

"Ожидания участников рынка менее динамичного восстановления деловой активности наряду с высокими ставками американских казначейских бумаг и укреплением доллара привели к коррекции цен на рынке промышленных металлов, - констатирует эксперт банка. - Так, в марте индекс промышленных металлов S&P GSCI Industrial metals, отражающий динамику цен по 5 основным цветным металлам, снизился на 1,6%. По итогам месяца, медь подешевела на 3,3%, свинец - на 5,1%. Алюминий и цинк прибавили 3,4% и 0,3% соответственно. При этом никель, после глубокого падения в начале марта, оказался аутсайдером среди других цветных металлов (-14,0%)".

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