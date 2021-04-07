.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Индекс S&P 500 проведет торги в среду в диапазоне 4030-4080 п. - "Фридом Финанс"
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
07 апреля 2021 года 14:42
Индекс S&P 500 проведет торги в среду в диапазоне 4030-4080 п. - "Фридом Финанс"
Индекс S&P 500 проведет торги в среду в диапазоне 4030-4080 п., говорится в комментарии "Фридом Финанс". "Технически S&P 500 остается в восходящем тренде, а накануне индекс консолидировался в узком диапазоне после ралли. Индикатор MACD указывает на сохранение преимущества "быков", RSI приближается к зоне перекупленности. Мы ожидаем, что S&P 500 встретит серьезное сопротивление на уровне 4100 пунктов, в области которого пролегает линия восходящего тренда", - отмечает аналитик инвесткомпании Илья Зубков. Мировые фондовые индексы продолжают демонстрировать смешанную динамику. Фьючерсы на S&P 500 остаются на максимумах понедельника. МВФ повысил прогнозы роста американской и мировой экономики на текущий год с январских 5,1% и 5,5% до 6,4% и 6% соответственно, констатирует эксперт. Позитивными драйверами, на его взгляд, по-прежнему служат вакцинация от COVID-19 и дополнительная финансовая поддержка экономики со стороны правительства. Повышение прогнозов экономического восстановления способствует увеличению оптимизма инвесторов по поводу предстоящего сезона отчетов. "Потенциал роста фондового рынка может поддержать публикация мартовских протоколов Комитета по открытым рынкам ФРС (FOMC), - полагает Зубков. - Рынок ожидает, что позиция регулятора в отношении денежно-кредитной политике не изменится. Вялая динамика доходности трежерис в последние две недели указывает, что инфляционные ожидания, скорее всего, уже в основном заложены в ценах. При продолжении консолидации доходностей скорректировавшиеся акции с высокими мультипликаторами способны продолжить восстановление в краткосрочной перспективе. Главным образом этот эффект может коснуться секторов ИТ и коммуникаций". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
.
Ключевые слова: США-S&P-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
.
07 апреля 2021 года 19:01
Цена золота может достичь $2000 за тройскую унцию в текущем году, в то время как серебро может достичь $33 за тройскую унцию, отмечается в комментарии главы отдела стратегий на товарно-сырьевом рынке Saxo Bank Оле Хансена. "Драгоценные металлы, наиболее чувствительные к изменениям ставки и курса... читать дальше
.07 апреля 2021 года 18:30
BCS Express 7 апреля 2021 года открыл торговую идею "покупать акции 2U Inc. с целью $46 за штуку". Цена входа: $40, потенциальная доходность: 15%; горизонт инвестирования: 5 месяцев, говорится в комментарии инвесткомпании. Среди факторов в пользу покупки бумаг 2U Inc. аналитики BCS Express... читать дальше
.07 апреля 2021 года 18:05
Факторов для роста цены на уголь в среднесрочной перспективе нет, считает руководитель аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие" Анна Морина. "Правительство РФ понизило прогноз по добыче угля в России в 2021-2024 годах. Основной причиной является изменение мирового... читать дальше
.07 апреля 2021 года 17:45
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Walmart Inc. с целью $150 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 7,15%, стоп-приказ: $135, говорится в комментарии инвестиционной компании. Walmart Inc. - американская компания,... читать дальше
.07 апреля 2021 года 17:26
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Московской биржи" с целью 180 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 8-12 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 7%, стоп-приказ: 164 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Московская биржа - крупнейший... читать дальше
.07 апреля 2021 года 17:07
Возможен рост котировок бумаг ПАО "Полюс" до уровня 22000 рублей на горизонте года, что предполагает потенциал роста 53,8% от текущего уровня, говорится в аналитическом материале эксперта Газпромбанка Владимира Кравчука. "В августе 2020 года цена акций "Полюса" установила исторический максимум на... читать дальше
.07 апреля 2021 года 16:45
Приобретение телеканала Chilevision позитивно для котировок акций компании ViacomCBS Inc., считают эксперты BCS Express. "По нашим оценкам, новость о приобретении компанией ViacomCBS телеканала Chilevision у компании WarnerMedia (подразделение AT&T) позитивна для котировок акций ViacomCBS даже... читать дальше
.07 апреля 2021 года 16:12
Аналитики "ВТБ Мои Инвестиции" сохраняют свой прогноз по паре USD/RUB на уровне 72,5 руб./$1 к концу 2021 года. При этом раннее повышение ключевой ставки Банка России может оказать поддержку рублю в ближайшие месяцы, говорится в аналитическом материале. Эксперты отмечают, что в оптимистичном... читать дальше
.07 апреля 2021 года 15:46
Вероятность повышения ключевой ставки ЦБ РФ на 50 б.п. на предстоящем 23 апреля 2021 года заседании велика, считают аналитики Райффайзенбанка. "Хотя динамика инфляции за март и оказалась больше недельных оценок (5,6-5,7% г./г.), для ЦБ, как мы полагаем, такая динамика не является сюрпризом и не... читать дальше
.07 апреля 2021 года 15:24
Возможно продолжение роста котировок акций "РусГидро" в среднесрочной перспективе, полагает эксперт BCS Express Андрей Мамонтов. "Котировки акций "РусГидро" на протяжении месяца не показывали выраженной динамики и находились в узком торговом диапазоне 0,8-0,82 руб. Как правило, чем дольше длится... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.