Индекс S&P 500 проведет торги в среду в диапазоне 4030-4080 п. - "Фридом Финанс"

Индекс S&P 500 проведет торги в среду в диапазоне 4030-4080 п., говорится в комментарии "Фридом Финанс".

"Технически S&P 500 остается в восходящем тренде, а накануне индекс консолидировался в узком диапазоне после ралли. Индикатор MACD указывает на сохранение преимущества "быков", RSI приближается к зоне перекупленности. Мы ожидаем, что S&P 500 встретит серьезное сопротивление на уровне 4100 пунктов, в области которого пролегает линия восходящего тренда", - отмечает аналитик инвесткомпании Илья Зубков.

Мировые фондовые индексы продолжают демонстрировать смешанную динамику. Фьючерсы на S&P 500 остаются на максимумах понедельника. МВФ повысил прогнозы роста американской и мировой экономики на текущий год с январских 5,1% и 5,5% до 6,4% и 6% соответственно, констатирует эксперт.

Позитивными драйверами, на его взгляд, по-прежнему служат вакцинация от COVID-19 и дополнительная финансовая поддержка экономики со стороны правительства. Повышение прогнозов экономического восстановления способствует увеличению оптимизма инвесторов по поводу предстоящего сезона отчетов.

"Потенциал роста фондового рынка может поддержать публикация мартовских протоколов Комитета по открытым рынкам ФРС (FOMC), - полагает Зубков. - Рынок ожидает, что позиция регулятора в отношении денежно-кредитной политике не изменится. Вялая динамика доходности трежерис в последние две недели указывает, что инфляционные ожидания, скорее всего, уже в основном заложены в ценах. При продолжении консолидации доходностей скорректировавшиеся акции с высокими мультипликаторами способны продолжить восстановление в краткосрочной перспективе. Главным образом этот эффект может коснуться секторов ИТ и коммуникаций".

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