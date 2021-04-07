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07 апреля 2021 года 14:02
Индекс Мосбиржи завершит торги в среду в диапазоне 3465-3525 пунктов - "Фридом Финанс"
Индекс Мосбиржи завершит торги в среду в диапазоне 3465-3525 пунктов, говорится в комментарии "Фридом Финанс". Как отмечает аналитик инвесткомпании Александр Осин, в последние недели усилились сигналы регуляторов, ведущие к ослаблению спроса. Одной из причин этого, по его мнению, выступают постепенно растущие опасения по поводу ожидаемого ужесточения условий допуска европейских инвесторов на лондонские биржи. 4 июля 2020 года Европарламент продлил на год режим открытого доступа европейских инвесторов на лондонский рынок биржевых деривативов. При этом, несмотря на заключение финансового соглашения между ЕС и Великобританией, Европарламент сохранил за собой функцию регулирования финансовой активности в целях обеспечения равных условий для проведения биржевых и внебиржевых торговых операций. "Давление на цены сырьевого сегмента оказывает решение ОПЕК+ о смягчении ограничений на добычу нефти с мая по июль. Негативную роль для спроса на этом фоне играет ужесточение монетарной политики Банка России и центробанков ряда других развивающихся стран. Сохраняются негативные технические факторы, связанные с низкой базой расчета годовых изменений цен ключевых рисковых активов", - пишет Осин. На его взгляд, покупкам способствуют сохраняющаяся в развитых странах мягкая монетарная политика, постепенное усиление инфляционных ожиданий и поддержка спроса на сырьевом сегменте со стороны производителей, прежде всего участвующих в соглашении ОПЕК+. Несмотря на постепенное ослабление лимитов добычи, организация стран - экспортеров нефти продолжает контролировать рынок углеводородного сырья. Впрочем, влияние всех перечисленных среднесрочных факторов на рынок, по мнению Осина, уменьшилось. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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