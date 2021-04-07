"ВТБ Мои Инвестиции" внес изменения в топ-10 акций США

Название Вес, % Див. доходность на 12 мес. Потенц. доход AvalonBay Communities Inc 10% 3,5% -1,9% BioMarin Pharmaceutical Inc 10% 0,0% 39,0% Boston Scientific Corp 10% 0,0% 12,3% Hasbro Inc. 10% 2,8% 10,4% EQT Corp. 10% 0,6% 22,2% Lumentum Holdings Inc 10% 0,0% 26,2% NRG Energy Inc 10% 3,5% 18,9% Tapestry Inc. 10% 1,6% 8,8% Huntington Bancshares Inc/OH 10% 3,9% 3,3% Kellogg Co. 10% 3,7% 4,0% Топ-10 акций США 100% 2,0% 14,3% Индекс S&P 500 1,5% 9,6%

Аналитики "ВТБ Мои Инвестиции" обновили состав топ-10 акций США, увеличив экспозицию на потребительский сектор. Эксперты зафbксировали прибыль в акциях Tyson Foods (+18% с января 2021г) и включили в подборку акции Kellogg - другого производителя продуктов питания. "Фиксируем прибыль в акциях Comcast: + 15% с ноября 2020г. Увеличиваем долю потребительского сектора - добавляем акции крупнейшего производителя игрушек Hasbro. Фиксируем прибыль в акциях Truist Financial: + 14% с января 2021г. Меняем на акции другого регионального банка Huntington", - пишут аналитики "ВТБ Мои Инвестиции". Новый состав топ-10 акций США:Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.