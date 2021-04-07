Акции ВСМПО-АВИСМА привлекательны для инвестиций - BCS Express

Акции "ВСМПО-АВИСМА" привлекательны для инвестиций в настоящее время, считают эксперты BCS Express.

"Акции одного из крупнейших мировых поставщиков титановой продукции представляют собой привлекательный объект для инвестиций, - говорится в комментарии инвесткомпании. - Сильные рыночные позиции и крупные контракты на поставку для авиакосмической отрасли США дают ей определенный иммунитет от каких-либо санкций, в то время как высокая доля экспортной выручки делает компанию выгодоприобретателем роста курса USD/RUB. Также актуальным драйвером для акций остается проводимая программа обратного выкупа. Из минусов можно выделить невысокую ликвидность акций".

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