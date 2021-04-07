Котировки золота могут уйти ниже $1720/унц. на текущей неделе - Sber CIB

Котировки золота могут уйти ниже $1720 за тройскую унцию на текущей неделе, считают эксперты Sber CIB.

"Цены на золото на неделе могут уйти ниже $1720 за тройскую унцию - сильная макростатистика в США поддержит доллар, и его укрепление снизит привлекательность желтого металла для инвесторов. Перспективы восстановления американской экономики оцениваются оптимистично, к тому же в США быстрее идет вакцинация населения, чем в еврозоне: прививки сделали 47% американцев и лишь 17% европейцев. Всё это способствует ослаблению интереса инвесторов к защитным активам без фиксированной доходности", - отмечают аналитики инвестбанка.

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