"Финам" рекомендует покупать акции E.ON с целью 11,5 евро за штуку, что предполагает потенциал роста 20,3% от текущего уровня в перспективе 12 месяцев с учетом дивидендов, говорится в комментарии инвесткомпании.

"Бизнес E.ON почти на 80% является регулируемым, что создает перспективы стабильного роста прибыли в ближайшие годы", - отмечает аналитик "Финама" Александр Ковалев.

Эксперт обращает внимание на следующие позитивные для покупки акций факторы:

- В 2021г менеджмент E.ON ожидает чистую прибыль в диапазоне 1,7-1,9 млрд евро, что эквивалентно росту на 67-86 % г/г.

- С учетом планируемого отказа от атомной выработки до конца 2022г компания может довести долю регулируемого бизнеса до 85-90% с фокусом на сетях и сбыте.

- До 20 мая текущего года у инвесторов есть возможность попасть в реестр акционеров и получить ожидаемые 4,7% дивдоходности.

- E.ON - один из лидеров глобальной электроэнергетики в области ESG: в 2020г компания получила рейтинг AA от MSCI в пятый раз подряд.

- CAPEX E.ON в ближайшие годы будет сконцентрирован на инвестициях в зарядную инфраструктуру и подключение потребителей к уже действующим сетям.

E.ON - немецкий электроэнергетический холдинг с дифференцированным профилем бизнес-операций.

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