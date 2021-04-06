Котировки акций Apple обладают потенциалом роста более 20% на горизонте года - "Фридом Финанс"

Котировки акций Apple Inc. обладают потенциалом роста более чем на 20% на горизонте года, говорится в комментарии "Фридом Финанс".

"Несмотря на оптимизм рынка по поводу возможных будущих успехов Apple на рынке электромобилей, есть риск, что реальный масштаб вхождения компании в автопром окажется небольшим, и это может надавить на котировки. Объем инвестиций в полномасштабное производство электрокаров у компании-пионера отрасли Tesla составляет стабильно более $3 млрд в год. Apple в последние три года не показывает роста затрат на инвестиции. Это может означать, что компания ограничится цифровым продуктом и не будет брать на себя риски, связанные со сборкой автомобилей, - отмечает аналитик инвесткомпании Валерий Емельянов. - В базовом сценарии это не помешает котировкам акций Apple расти дальше на горизонте до года (пока проект не будет анонсирован), потенциал роста - более 20%".

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