Возможен рост цен на медь во 2К21 - Sber CIB

Возможен рост цен на медь во втором квартале текущего года, говорится в комментарии аналитиков Sber CIB Михаила Шейбе и Айрата Халикова.

"Рост цен на медь в значительной степени обусловлен тем, что власти Чили решили закрыть границы в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. Число заболевших в этой стране, которая обеспечивает около четверти мировой добычи медной руды, превысило миллион человек. В заявлении чилийского правительства отмечается, что карантин не должен повлиять на деятельность производственных компаний, однако численность персонала в морских портах будет ограничена, что не может не сказаться на экспорте сырья. С учетом ожидаемого во втором квартале текущего года дефицита предложения на рынке меди этот фактор может дополнительно поспособствовать росту цен на данный металл", - указывают эксперты инвестбанка.

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