Акции Boston Scientific, Abbott, AbbVie и Thermo Fisher - ставка на перспективы сектора медтехнологий - Sber CIB

Аналитики Sber CIB рекомендуют инвесторам обратить внимание на акции компаний перспективного сектора медицинских технологий - Boston Scientific, Abbott Laboratories, AbbVie и Thermo Fisher Scientific, говорится в аналитическом материале инвестбанка.

Число людей старше 60 лет в мире вырастет в два раза (до 2 млрд) к 2050 году, согласно прогнозам Всемирной организации здравоохранения, что делает перспективным сектор медицинских технологий, считают эксперты Sber CIB.

Аналитики обращают внимание на четыре компании из этой сферы - Boston Scientific, Abbott, AbbVie и Thermo Fisher. Они производят медицинское оборудование, лекарства, материалы для исследований и операций.

Эксперты инвестбанка указывают на возможные драйвера роста цен на бумаги компаний:

- Инфраструктурный план Байдена. В конце марта президент США Джо Байден представил масштабный план инвестиций в экономику страны в объеме $2,3 трлн в течение восьми лет. Из этих денег $400 млрд должны пойти на помощь пожилым и гражданам с ограниченными возможностями. Поэтому спрос на компании медтеха и биофармы будет расти в долгосрочной перспективе.

- Отложенный спрос. Во время пандемии люди откладывали несрочные плановые операции и лечение "обычных" заболеваний. Массовая вакцинация населения и постепенное возвращение к нормальной жизни восстановило спрос на эти услуги.

Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных Bloomberg, предполагает потенциал роста котировок этих компаний на 12-21% в течение года, отмечают в Sber CIB.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.