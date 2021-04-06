.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Факторов для значимого укрепления рубля при текущих ценах на нефть пока нет - Райффайзенбанк
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
06 апреля 2021 года 15:48
Факторов для значимого укрепления рубля при текущих ценах на нефть пока нет - Райффайзенбанк
Аналитики Райффайзенбанка не видят факторов для значимого укрепления рубля в ближайшей перспективе при сохранении текущих цен на нефть, сообщается в обзоре. "Ситуация последних двух недель, по нашему мнению, является исключительно отражением геополитики (при относительно стабильной цене нефти курс рубля ослаб вместе с ростом стоимости российских CDS, который является прокси для странового риска). По нашим расчетам, рубль продолжает оставаться примерно на 10 руб./$1 слабее фундаментального уровня, определяемого уровнем цен на нефть. Премия же за санкции формируется под влиянием усилившегося оттока капитала, и не в последнюю очередь, под давлением распродаж нерезидентов, опасающихся введения санкций на ОФЗ", - указывают аналитики банка. Также эксперты обращают внимание, что преимущество высоких цен на нефть частично нивелируется действием бюджетного правила. "Так, Минфин анонсировал увеличение объемов покупок валюты в апреле до 186 млрд руб. ($2,5 млрд, близко к нашей оценке) вследствие роста нефтегазовых допдоходов. На протяжении I квартала 2021 года фактор интервенций ($3,4 млрд) не выходил на первый план из-за сезонно сильного сальдо счета текущих операций (~$18 млрд в I квартале, наша оценка), однако уже начиная со II квартала 2021 года, это соотношение станет менее благоприятным. При прочих равных велика вероятность, что при сохранении текущих цен на нефть объем интервенций за II квартал 2021 года может сравняться или даже превысить сальдо текущего счета (из-за значительного восстановления импорта при сдерживающем действии ОПЕК+)", - отмечают в Райффайзенбанке. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
.
Ключевые слова: РОССИЯ-РУБЛЬ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ
.
06 апреля 2021 года 19:04
"Финам" рекомендует держать акции Duke Energy Corp. с целевой ценой $ 101,59 за штуку, что предполагает потенциал роста 9,7% от текущего уровня в перспективе 12 месяцев с учетом дивидендов, говорится в комментарии инвесткомпании. Аналитик "Финама" Александр Ковалев обращает внимание на следующие... читать дальше
.06 апреля 2021 года 18:25
"Финам" рекомендует покупать акции E.ON с целью 11,5 евро за штуку, что предполагает потенциал роста 20,3% от текущего уровня в перспективе 12 месяцев с учетом дивидендов, говорится в комментарии инвесткомпании. "Бизнес E.ON почти на 80% является регулируемым, что создает перспективы стабильного... читать дальше
.06 апреля 2021 года 17:54
Котировки акций Apple Inc. обладают потенциалом роста более чем на 20% на горизонте года, говорится в комментарии "Фридом Финанс". "Несмотря на оптимизм рынка по поводу возможных будущих успехов Apple на рынке электромобилей, есть риск, что реальный масштаб вхождения компании в автопром окажется... читать дальше
.06 апреля 2021 года 17:31
Возможен рост цен на медь во втором квартале текущего года, говорится в комментарии аналитиков Sber CIB Михаила Шейбе и Айрата Халикова. "Рост цен на медь в значительной степени обусловлен тем, что власти Чили решили закрыть границы в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. Число заболевших в... читать дальше
.06 апреля 2021 года 17:07
Аналитики "Велес Капитала" рекомендуют покупать акции ПАО "Русская аквакультура" с прогнозной ценой 377 рублей за штуку, сообщается в комментарии инвесткомпании. "Русская аквакультура" представила во вторник свои финансовые результаты за 2020 год. Рентабельность EBITDA оказалась немного ниже... читать дальше
.06 апреля 2021 года 16:43
Акции Boston Scientific, Abbott, AbbVie и Thermo Fisher - ставка на перспективы сектора медтехнологий - Sber CIB
Аналитики Sber CIB рекомендуют инвесторам обратить внимание на акции компаний перспективного сектора медицинских технологий - Boston Scientific, Abbott Laboratories, AbbVie и Thermo Fisher Scientific, говорится в аналитическом материале инвестбанка. Число людей старше 60 лет в мире вырастет в два... читать дальше
.06 апреля 2021 года 16:11
Вероятны разнонаправленные движения котировок нефти марки Brent в ближайшее время, полагает эксперт BCS Express Дмитрий Бабин. "Нефтяной рынок пока не спешит развивать более глубокую коррекцию, правда, и возобновление активного роста является проблематичным с учетом недавнего решения ОПЕК+ начать... читать дальше
.06 апреля 2021 года 15:26
BCS Express 6 апреля 2021 года открыл торговую идею "покупать акции Baozun Inc. с целью $45-46 за штуку". Цена входа: уровни $36,8-37,5, потенциальная доходность: 24%; горизонт инвестирования: II квартал 2021 года, стоп-лосс: $36,3, говорится в комментарии инвесткомпании. Эксперт инвесткомпании... читать дальше
.06 апреля 2021 года 15:05
Индекс S&P 500, скорее всего, проведет предстоящую сессию в диапазоне 4040-4080 пунктов - "Фридом Финанс"
Индекс S&P 500, скорее всего, проведет предстоящую торговую сессию, консолидируясь в диапазоне 4040-4080 пунктов, отмечается в комментарии "Фридом Финанс". "Технически индекс S&P 500 по-прежнему находится в восходящем тренде. Накануне индекс широкого рынка достиг нового исторического максимума.... читать дальше
.06 апреля 2021 года 14:47
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Edison International с целью $78 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-3 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 30%, стоп-приказ: $55, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Бумага торгуется в рамках расширенного... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.