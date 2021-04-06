Индекс S&P 500, скорее всего, проведет предстоящую сессию в диапазоне 4040-4080 пунктов - "Фридом Финанс"

Индекс S&P 500, скорее всего, проведет предстоящую торговую сессию, консолидируясь в диапазоне 4040-4080 пунктов, отмечается в комментарии "Фридом Финанс".

"Технически индекс S&P 500 по-прежнему находится в восходящем тренде. Накануне индекс широкого рынка достиг нового исторического максимума. Индикатор MACD указывает на сохранение преимущества "быков", в то время как индикатор RSI приближается к зоне перекупленности. Мы ожидаем, что индекс S&P 500 встретит серьезное сопротивление на уровне 4100 пунктов, в области которого пролегает линия восходящего тренда", - пишет аналитик инвесткомпании Георгий Сурков.

Мировые фондовые рынки во вторник демонстрируют, на взгляд эксперта, смешанную динамику. Европейский индекс EuroStoxx 600 достиг исторического максимума ввиду надежды участников рынка на восстановление европейской экономики. Лидерами роста на данный момент являются банки, горные металлургические компании и автопроизводители. В то же время заболеваемость COVID-19 продолжает стремительно расти в еврозоне, в особенности во Франции, Германии и Италии, что вызывает опасения относительно возможной третьей волны пандемии.

"Фьючерсы на американские индексы демонстрируют незначительную консолидацию после сильной торговой сессии накануне, - указывает Сурков. - Доходности 10-летних трежерис до открытия торговой сессии в США показывают небольшой рост (+ 6 б.п.) и по-прежнему положительно коррелируют с движением широкого рынка акций. Евро-долларовые фьючерсы, которые отражают ожидания рынка в части повышения процентных ставок, указывают на рост ставки федеральных фондов уже к концу 2022г. Динамика американских индексов в предстоящую торговую сессию, вероятно, по-прежнему будет негативной ввиду отыгрыша позитивных драйверов на прошлой торговой сессии".

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