Котировки фьючерсов на нефть вряд ли преодолеют уровень $65/барр. в ближайшее время - Банк "Санкт-Петербург"

Котировки фьючерсов на нефть марки Brent вряд ли преодолеют уровень $65/барр. в ближайшее время, говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург".

"Цены на нефть растут после сильного снижения накануне, и фьючерсы на нефть марки Brent прибавляют 2,2%. После анонса постепенного увеличения добычи нефти со стороны ОПЕК+ рынок будет особо чувствителен к любым негативным новостям со стороны спроса. Пока нового значимого негатива не поступало, Великобритания даже планирует снятие ряда ограничений. Но эпидемиологическая ситуация оставляет желать лучшего, и вскоре можно будет увидеть введение новых ограничений, в частности в Германии", - отмечают эксперты банка.

Помимо этого, рынок будет также следить за новостями по переговорам о ядерной программе Ирана - по мнению аналитиков, снятие санкций может привести к увеличению поставок нефти, что негативно скажется на ценах.

"Рынок во вторник обратит внимание на ежемесячный отчет Минэнерго США, который покажет прогнозы по спросу и запасам нефти, и на традиционные данные по недельным запасам в США от Американского института нефти (API). В ближайшие дни нефтяные цены могут быть довольно волатильны и вряд ли смогут вновь подняться выше $65/барр. по фьючерсам Brent в ближайшее время", - прогнозируют эксперты банка.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.